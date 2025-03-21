Enfes sosuyla iftar sofralarına 30 dakikada hazır: Güveçte patates püreli köfte tarifi

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:41

Salça soslu güveçte patates püresi ile hazırlanan köfte, enfes bir yemek alternatifi olarak sofralarınızı süsleyecek. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Peki, enfes sosuyla iftar sofralarına 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarif nasıl yapılır? İşte, güveçte patates püreli köfte tarifi...

GÜVEÇTE PATATES PÜRELİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet patates

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 yumurta

1 çay bardağı galeta unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (üzerine)

GÜVEÇTE PATATES PÜRELİ KÖFTE YAPILIŞI

Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyun ve doğrayın.

Bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın.

Patatesler yumuşadıktan sonra suyunu süzüp, püre haline getirin.

Ardından tuz ve tereyağı ekleyip karıştırın.

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alıp iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.

Güveç kabının dibine sıvı yağı yayın.

Üzerine köfteleri yerleştirin.

Ayrı bir kasede domates salçası, biber salçası ve sıcak suyu karıştırın.

Bu karışımı köftelerin üzerine dökün.

Son olarak üzerine kekik ve tereyağını ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, güveçteki köfteleri yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Köfteler iyice piştiğinde, üzeri kızarmış ve sos iyice kararmış olmalıdır.

Pişen salçalı güveçte patates püresiyle köfteyi sıcak olarak servis edin.

Bu lezzetli yemeği yanına pilav ya da salatayla tamamlayarak sofralarınıza şıklık katabilirsiniz.

Afiyet Olsun!