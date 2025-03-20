İftara özel: 30 dakikada pratik ve lezzetli tavuk sote tarifi

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:18

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:18

İftara kısa sürede lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenler için tavuk sote, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek! Yalnızca 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarif, iftar sofralarınıza nefis bir lezzet katacak. İşte adım adım iftara özel tavuk sote tarifi!

MALZEMELER

500 gr tavuk göğsü (küp doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI

Tavukları kavurun: Geniş bir tavaya sıvı yağı alın, doğranmış tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sebzeleri ekleyin: Soğanı, yeşil ve kırmızı biberleri ekleyip 5 dakika daha soteleyin.

Sosu hazırlayın: Domates salçasını ve rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyerek orta ateşte 10 dakika daha pişirin.

Sıcak servis yapın: Tavuk sotenizi yanında pilav veya lavaş ile servis edebilirsiniz.