30 dakikada restoran şıklığı: Kremalı mantarlı tavuk tarifi

Tavuk ve mantarın enfes uyumu bu tarifte kremayla birleşiyor, ortaya hem pratik hem gösterişli bir ana yemek çıkıyor. İster misafir ağırlayın ister hafta içi kendinize bir ödül verin; bu tarif sofrada fark yaratmak isteyenlere.

Az malzemeyle çok lezzet isteyenlerin favorisi olmaya aday bu tarif, klasik tavuk yemeklerine şık bir dokunuş katıyor. Kremalı mantarlı tavuk hem hızlı hazırlanıyor hem de sofraya geldiği an iştah kabartıyor. KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ Malzemeler 400 gram tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

200 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

200 ml sıvı krema

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik veya taze fesleğen (isteğe bağlı) Yapılışı Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, jülyen doğranmış tavukları ekleyin ve renk alana kadar soteleyin. Hafifçe tuz ve karabiber serpin. İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayınca doğranmış mantarları ilave edin, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Krema ve kalan baharatları da ekleyerek kısık ateşte 7-8 dakika pişirin. Sos koyulaşıp tavuklar iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Üzerine taze ot serpiştirin, yanında dilediğiniz garnitürle sıcak servis yapın.