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5 dakikada hazır, kıvamı garanti: Evde vegan mayonez tarifi

5 dakikada hazır, kıvamı garanti: Evde vegan mayonez tarifi

29.06.2026 14:25:00
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Haber Merkezi
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5 dakikada hazır, kıvamı garanti: Evde vegan mayonez tarifi

Yumurta kullanılmadan hazırlanan vegan mayonez, hem bitkisel beslenenler hem de daha hafif soslar tercih edenler için lezzetli bir alternatif sunuyor. Sadece birkaç dakikada hazırlanabilen bu tarif, salatalardan sandviçlere kadar birçok yemekte kullanılabiliyor.
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Vegan mayonez, klasik mayonezin aksine yumurta ve hayvansal ürünler içermeyen bir sostur. Genellikle soya sütü, bitkisel yağ, limon suyu ve hardalla hazırlanan bu sos, doğru teknikle yapıldığında klasik mayonez kadar yoğun ve kremsi bir kıvam elde eder.

Evde hazırlanan vegan mayonez katkı maddesi içermediği için taze tüketilmesi önerilir.

VEGAN MAYONEZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 100 ml şekersiz soya sütü (oda sıcaklığında)
  • 200 ml ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 çay kaşığı elma sirkesi
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • İsteğe bağlı 1 diş sarımsak veya bir tutam karabiber

VEGAN MAYONEZ NASIL YAPILIR?

Soya sütünü derin ve dar bir karıştırma kabına alın.

Limon suyu, hardal, sirke ve tuzu ekleyin.

El blenderını kabın tabanına yerleştirin.

Bitkisel yağı yavaş yavaş ilave ederken blenderı çalıştırın.

Karışım koyulaşmaya başladıktan sonra blenderı yavaşça yukarı doğru hareket ettirin.

Yaklaşık 1-2 dakika içinde yoğun ve pürüzsüz bir kıvam elde edeceksiniz.

Hazırladığınız vegan mayonezi cam kavanoza aktararak buzdolabında dinlendirin.

İlgili Konular: #Vegan #mayonez

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