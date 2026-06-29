Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi

Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi

29.06.2026 12:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi

Son yılların en sevilen sütlü tatlılarından magnolya, ipeksi muhallebisi, bisküvi katmanları ve taze meyveleriyle hem hafif hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü magnolya tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Magnolya, sütlü muhallebinin bisküvi ve mevsim meyveleriyle kat kat hazırlanmasıyla yapılan hafif bir tatlıdır. Özellikle çilek, muz ve böğürtlen gibi meyvelerle hazırlanan magnolya, pratik yapımı ve şık sunumuyla çay saatlerinden özel davetlere kadar pek çok sofrada tercih ediliyor.

MAGNOLYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket sıvı krema (200 ml)

Katları için:

  • 1 paket bebe bisküvisi veya burçak bisküvi
  • 2 adet muz
  • 10-12 adet çilek
  • İsteğe bağlı böğürtlen veya yaban mersini

MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın.

Sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyin.

Muhallebi ılıdıktan sonra sıvı kremayı ilave edip mikserle 3-4 dakika çırpın.

Bisküvileri rondodan geçirerek ince hale getirin.

Servis bardaklarının tabanına bisküvi koyun.

Üzerine muhallebi ekleyin.

Dilimlenmiş muz ve çilekleri yerleştirin.

Aynı işlemi kat kat tekrarlayın.

En üste meyve ve bisküvi kırıntıları ekleyin.

Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #muhallebi #Magnolya

İlgili Haberler

Çay saatlerine renk katan lezzet: Böğürtlenli kek tarifi
Çay saatlerine renk katan lezzet: Böğürtlenli kek tarifi Kek tarifleri arasında farklı bir lezzet arayanlar için böğürtlenli kek, meyvenin doğal tadını ön plana çıkaran nefis bir alternatiftir. İşte enfes aromasıyla böğürtlenli kek tarifi...
Karadeniz'in meşhur lezzeti: Bafra pidesi tarifi
Karadeniz'in meşhur lezzeti: Bafra pidesi tarifi İncecik hamuru, bol iç harcı ve kendine özgü kapalı şekliyle öne çıkan Bafra pidesi, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Bafra pidesi tarifi...
Hint mutfağını sofranıza taşıyın: Tikka masala tarifi
Hint mutfağını sofranıza taşıyın: Tikka masala tarifi Hint mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden tavuk tikka masala, baharatlı aroması ve kremamsı sosuyla sofralara farklı bir tat katıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle restoran lezzetini mutfağınıza taşıyabilirsiniz.