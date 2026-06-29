Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi

Magnolya, sütlü muhallebinin bisküvi ve mevsim meyveleriyle kat kat hazırlanmasıyla yapılan hafif bir tatlıdır. Özellikle çilek, muz ve böğürtlen gibi meyvelerle hazırlanan magnolya, pratik yapımı ve şık sunumuyla çay saatlerinden özel davetlere kadar pek çok sofrada tercih ediliyor.

MAGNOLYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema (200 ml)

Katları için:

1 paket bebe bisküvisi veya burçak bisküvi

2 adet muz

10-12 adet çilek

İsteğe bağlı böğürtlen veya yaban mersini

MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın.

Sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyin.

Muhallebi ılıdıktan sonra sıvı kremayı ilave edip mikserle 3-4 dakika çırpın.

Bisküvileri rondodan geçirerek ince hale getirin.

Servis bardaklarının tabanına bisküvi koyun.

Üzerine muhallebi ekleyin.

Dilimlenmiş muz ve çilekleri yerleştirin.

Aynı işlemi kat kat tekrarlayın.

En üste meyve ve bisküvi kırıntıları ekleyin.

Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.