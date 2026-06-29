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Çay saatlerine renk katan lezzet: Böğürtlenli kek tarifi

Çay saatlerine renk katan lezzet: Böğürtlenli kek tarifi

29.06.2026 11:45:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerine renk katan lezzet: Böğürtlenli kek tarifi

Kek tarifleri arasında farklı bir lezzet arayanlar için böğürtlenli kek, meyvenin doğal tadını ön plana çıkaran nefis bir alternatiftir. İşte enfes aromasıyla böğürtlenli kek tarifi...
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Taze böğürtlenlerin hafif ekşi aromasıyla klasik kek lezzetini buluşturan böğürtlenli kek, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya aday. Kolay hazırlanışı sayesinde hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde sunulabilecek bu kek, her diliminde meyveli ve ferah bir tat bırakıyor. İşte enfes aromasıyla böğürtlenli kek tarifi...

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BÖĞÜRTLENLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı taze böğürtlen

1 tatlı kaşığı un (böğürtlenleri bulamak için)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Birkaç adet taze böğürtlen

BÖĞÜRTLENLİ KEK YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaları ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. 

Mikser yardımıyla şeker tamamen eriyip karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. 

Pürüzsüz ve akışkan bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Böğürtlenlerin pişerken dibe çökmemesi için hafifçe una bulayın. 

Ardından kek hamuruna ekleyip spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. 

Kekin içinin pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirin. 

Ardından dilimleyerek üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Afiyet olsun!

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