Karadeniz'in meşhur lezzeti: Bafra pidesi tarifi

Adını Samsun'un Bafra ilçesinden alan Bafra pidesi, klasik Karadeniz pidelerinden farklı olarak ince uzun ve kapalı şekilde hazırlanır. Genellikle kıymalı iç harçla yapılan pide, taş fırında pişirilerek çıtır bir doku kazanır. Evde fırında da benzer lezzeti yakalamak mümkündür.

BAFRA PİDESİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

400 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan

2 sivri biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir kaba alın. Maya, şeker, tuz, süt, su ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harcı için soğan ve biberleri ince ince doğrayın. Kıyma, baharatlar ve tereyağıyla birlikte iyice karıştırın.

Mayalanan hamuru eşit bezelere ayırın.

Bezeleri uzun ve ince olacak şekilde açın.

Hazırladığınız kıymalı harcı hamurun ortasına yayın.

Hamurun iki kenarını ortaya doğru kapatıp uçlarını sıkıca bastırarak kapalı pide şekli verin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan pidelerin üzerine eritilmiş tereyağı sürerek sıcak servis edin.