7'den 70'e herkesin sevdiği çikolatayı kendiniz hazırlayın: Evde çikolata nasıl yapılır?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:07

Güncelleme: 27.04.2024 - 18:07

Malzemeleri isteğinize göre kişiselleştirebileceğiniz ve sağlıklı bir çikolatayı evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İçine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek tadını doyasıya çıkarmak mümkün. Böylece klasik çikolata lezzetlerinden sıyrılıp, kendinize özgü tatlar yaratabilirsiniz. İşte hem keyifli hem de lezzetli bir deneyim... Evde çikolata yapımının püf noktaları!

MALZEMELER

6 yemek kaşığı kakao tozu

1/2 su bardağı pudra şekeri (isteğe bağlı olarak miktarı artırabilir veya azaltabilirsiniz)

1 çay kaşığı vanilya

1/4 su bardağı süt (kıvamı ayarlamak için daha fazla veya daha az ekleyebilirsiniz)

2 yemek kaşığı kakao yağı

İsteğe bağlı olarak fındık, fıstık, kuru meyve gibi ek malzemeler

YAPILIŞI

Kakao yağı benmari usulü eritilir. Ardından kakao içine eklenerek karıştırılır. Sütlü çikolata elde etmek için süt eklenir.

Karışıma daha sonra vanilya ve şeker eklenir. Pudra şekeri tamamen özdeşleştikten sonra karışım ocaktan alınır.

Soğumaya bırakılır.

Ardından çikolata kalıplara dökülür. İsteğinize göre içine fındık, ceviz, kurabiye parçaları, kuru meyve eklenir.

Sıcağı tamamen çıktığında dolaba konur. Donduktan sonra çikolatalar yenmeye hazır hale gelir.