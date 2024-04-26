Çocukların yeni favori atıştırmalığı: Çikolatalı sandviç!
Atıştırmalıkları evde sağlıklı bir şekilde hazırlayarak güvenle çocukların tüketimine hazır hale getirmek mümkün. İşte pratik Çikolatalı Sandviçler...
Çocukların severek tükettiği atıştırmalıkları evde hazırlayarak onları mutlu etmek mümkün. Çocuk yetişkin herkesin favorisi olan Çikolatalı Sandviçler evde çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilir. Çok pratik olan bu tarif ile tatlı krizlerinizi giderebilirsiniz... İşte enfes Çikolatalı Sandviç tarifi!
MALZEMELER
Kreması için:
200 ml krema
1 paket toz krem şanti
biraz kaşığı bal
Keki için:
1 adet büyük boy yumurta
yarım su bardağı toz şeker
yarım su bardağı sıvı yağ
yarım su bardağı yoğurt
yaklaşık 1 su bardağı un
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Öncelikle kremayı hazırlamak için, bir kasede kremayı ve toz krem şantiyi iyice çırpın. Daha sonra balı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kremayı buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Keki için yumurtaları ve toz şekeri bir kasede çırpın. Sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
Un, vanilin, kabartma tozu ve kakao ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız kek hamurunu, yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Kek piştikten sonra soğumaya bırakın. Ardından keki dikdörtgen dilimlere kesin.
Kek dilimlerinin arasına hazırladığınız kremadan sürün ve sandviçleri birleştirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Milletvekili sayısı artacak
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Altın fiyatları güne nasıl başladı?
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor!
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı
- Nihal Candan için yeni karar