'Küflü çikolata' tartışmaları sonra istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu

Geçtiğimiz günlerde bir tüketicinin 'küflü çikolata' paylaşımına tehditle cevap veren ve sonrasında kamuoyunun gündeminden düşmeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yerine eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:15
'Küflü çikolata' tartışmaları sonra istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu
Abone Ol google-news

Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir “küflü çikolata” paylaşımı sonucunda sosyal medyada gündem oldu. 

Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurdu. 

YENİ CEO EŞİ OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”


CEO haberleri Patiswiss haberleri Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu haberleri Elif Aslı Yıldız haberleri

İlgili Haberler

'Küflü çikolata' yanıtı gündem olmuştu: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kim, kaç yaşında? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu neden gündem oldu?

'Küflü çikolata' yanıtı gündem olmuştu: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kim, kaç yaşında? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu neden gündem oldu?
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Erbakan'dan 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt

Fatih Erbakan'dan 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?

Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu