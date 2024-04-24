'Küflü çikolata' tartışmaları sonra istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu
Geçtiğimiz günlerde bir tüketicinin 'küflü çikolata' paylaşımına tehditle cevap veren ve sonrasında kamuoyunun gündeminden düşmeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yerine eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.
Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir “küflü çikolata” paylaşımı sonucunda sosyal medyada gündem oldu.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı.
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurdu.
YENİ CEO EŞİ OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”
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