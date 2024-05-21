Adını ünlü şeften alıyor: Beyti kebap tarifi

Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:27

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:27

Beyti kebap, Türk mutfağının en lezzetli ve en sevilen et yemeklerinden biridir. Adını ünlü Türk şef Beyti Güler'den alan bu özel kebap, yumuşacık kıyma, taze baharatlar ve yufka ile hazırlanarak sunulur. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis Beyti kebap tarifi...

Malzemeler

Köfte İçin:

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Diğer Malzemeler:

4 adet yufka

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı yoğurt (süzme)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Köftenin Hazırlanması:

Bir karıştırma kabında kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz ve maydanozu iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz kıyma karışımını streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Köftelerin Şekillendirilmesi:

Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp uzun ince köfteler şeklinde şekillendirin.

Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif yağlanmış bir tavada veya ızgarada her tarafı güzelce kızarana kadar pişirin.

Yufkaların Hazırlanması:

Yufkaları tezgaha serip eritilmiş tereyağı ile her tarafını fırça yardımıyla yağlayın.

Her bir yufkayı ortadan ikiye bölün, böylece toplam 8 yarım yufka elde edeceksiniz.

Köftelerin Sarılması:

Pişmiş köfteleri yağladığınız yufkaların geniş kenarına yerleştirip sıkı bir şekilde sarın.

Sarılı yufkaları 3-4 cm uzunluğunda parçalara kesin.

Kebapların Fırınlanması:

Kesilen yufkaları yağlanmış fırın tepsisine dizin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yufkalar altın rengi alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Sosun Hazırlanması:

Bir tavada sıvı yağ ile domates salçasını kavurun.

Kavrulan salçaya ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı 1-2 dakika daha kavurun.

Hazırlanan salçalı sosu kebapların üzerine gezdirin.

Servis

Pişmiş Beyti kebapları servis tabağına alın.

Yanına süzme yoğurt ve üzerine biraz daha eritilmiş tereyağı gezdirerek servis yapın.