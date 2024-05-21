Bir tabak daha isteyeceğiniz Şark pilavı tarifi...

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:59

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:59

Orta Doğu mutfağının zengin mirasını taşıyan Şark Pilavı, et ve baharatların harmanlandığı, doyurucu ve lezzetli bir pilav çeşididir. Bu geleneksel tarifi evinizde kolayca yaparak, sevdiklerinize sunabilir ve sofralarınıza tarihi bir tat katabilirsiniz.

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı et suyu

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı badem (kabukları soyulmuş)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

Bir tutam safran (isteğe bağlı)

Yarım demet taze dereotu (süsleme için)

Hazırlanışı

Pirinci Hazırlama: Pirinci tuzlu ılık suda yaklaşık 30 dakika bekletin. Süre sonunda pirinci iyice yıkayıp süzün.

Etleri Kavurma: Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. İnce doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Soğanlar pembeleşince kuşbaşı doğranmış eti ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Baharatlar ve Et Suyu: Kavrulan etlerin üzerine baharatları (tarçın, karabiber, kimyon, yenibahar) ekleyin. Et suyunu tencereye ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.

Pilavı Pişirme: Ayrı bir tencerede bademleri kavurun. Kavrulan bademlerin üzerine süzülmüş pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Haşlanmış nohutları ekleyip karıştırın. Üzerine pişirdiğiniz etli karışımı ve et suyunu ekleyin. Safran kullanıyorsanız bu aşamada ilave edin.

Demleme: Pilavı karıştırın ve kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve kapağını açmadan 10 dakika dinlendirin.

Servis: Pilavı geniş bir servis tabağına alın. Üzerini ince kıyılmış taze dereotu ile süsleyin ve sıcak olarak servis edin.

Şark Pilavı, baharatların aroması ve etin zenginliği ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Bu tarifi denediğinizde, Osmanlı mutfağının ihtişamını sofranızda yaşatacaksınız. Afiyet olsun!