Afrika mutfağından sofralara: Bobotie

Mutfak literatüründe Güney Afrika'nın ulusal yemeği olarak kabul edilen Bobotie, 17. yüzyılda Hollandalı denizcilerin ve Cava kökenli göçmenlerin (Malasya etkisi) getirdiği baharat kültürünün yerel mutfakla birleşmesinden doğmuştur. Bu tarifi sıradan fırın köftelerinden veya kıymalı oturtmalardan ayıran en temel fark; harcın içinde kullanılan zencefil, köri, kuru üzüm ve kayısı reçeli gibi malzemelerin yarattığı tatlı-tuzlu ve asidik dengedir.

BOBOTIE TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Kıymalı Taban İçin:

500 gram dana veya kuzu kıyması

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 dilim bayat ekmek (yarım su bardağı sütte ıslatılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı kaliteli köri tozu

1 tatlı kaşığı toz zencefil

2 yemek kaşığı kayısı reçeli veya marmeladı (tatlı asidite dengesi için)

3 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı ince çekilmiş badem veya ceviz içi

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

İpeksi Üst Katman İçin:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

3-4 adet defne yaprağı (fırınlama aşaması için)

Yapılışı