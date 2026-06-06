Afrika mutfağından sofralara: Bobotie

Mutfak literatüründe Güney Afrika'nın ulusal yemeği olarak kabul edilen Bobotie, 17. yüzyılda Hollandalı denizcilerin ve Cava kökenli göçmenlerin (Malasya etkisi) getirdiği baharat kültürünün yerel mutfakla birleşmesinden doğmuştur. Bu tarifi sıradan fırın köftelerinden veya kıymalı oturtmalardan ayıran en temel fark; harcın içinde kullanılan zencefil, köri, kuru üzüm ve kayısı reçeli gibi malzemelerin yarattığı tatlı-tuzlu ve asidik dengedir.
BOBOTIE TARİFİ
Malzemeler
Gövde ve Kıymalı Taban İçin:
- 500 gram dana veya kuzu kıyması
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 dilim bayat ekmek (yarım su bardağı sütte ıslatılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kaliteli köri tozu
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- 2 yemek kaşığı kayısı reçeli veya marmeladı (tatlı asidite dengesi için)
- 3 yemek kaşığı kuru üzüm
- 2 yemek kaşığı ince çekilmiş badem veya ceviz içi
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz ve karabiber
İpeksi Üst Katman İçin:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3-4 adet defne yaprağı (fırınlama aşaması için)
Yapılışı
- Bir dilim bayat ekmeği derin bir kaseye alın, üzerine yarım su bardağı süt dökerek yumuşamaya bırakın. Yumuşayan ekmeği iyice sıkıp ufalayarak kenara alın (sütü dökmemeli, daha sonra üst sos için saklamalısınız).
- Geniş bir tavada tereyağını eritin. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip şeffaflaşana kadar soteleyin. Ardından köriyi ve zencefili ilave edip baharatların kokusu çıkana kadar kısık ateşte 1 dakika kavurun.
- Kıymayı tavaya ekleyin ve tahta kaşıkla ezerek rengi dönene kadar soteleyin. Kıyma suyunu çekince içine sıkılmış ekmek kırıntılarını, kuru üzümü, bademi, kayısı reçelini, limon suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeyi 5 dakika boyunca kısık ateşte karıştırarak tıngırdatın ve ocaktan alın.
- Hazırladığınız yoğun ve aromatik kıymalı harcı hafifçe yağlanmış kare veya yuvarlak bir fırın kabına alın. Üzerini bir spatula yardımıyla tamamen düzleştirerek sıkıştırın.
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- Ayrı bir kapta yumurtaları, sütü (ve ekmeği sıkıp artırdığınız sütü) ve yarım çay kaşığı tuzu çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın. Bu sıvı karışımı fırın kabındaki kıymalı harcın üzerine her yerine eşit gelecek şekilde cömertçe dökün.
- Sütlü karışımın üzerine birkaç adet defne yaprağını hafifçe bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst fan sız ayar), üzerindeki yumurtalı katman tamamen katılaşıp altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.