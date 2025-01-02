Ağızda dağılan geleneksel lezzet: Mahlepli kandil simidi tarifi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:49

Kandil simidi, özellikle kandil günlerinde evleri mis gibi kokutan, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Ağızda dağılan yapısı ve lezzetiyle çay saatlerinin de aranan lezzetidir. Peki, ağızda dağılan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle mahlepli kandil simidi tarifi...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı hamura, beyazı üzerine)

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

Üzeri için:

1 adet yumurta beyazı

Susam veya çörek otu

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabında tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, yumurta sarısını, sirkeyi, tuzu, şekeri ve mahlebi karıştırın.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Avuç içinde yuvarlayarak ince bir şerit haline getirin ve iki ucunu birleştirerek halka şekli verin.

Şekil verdiğiniz simitleri önce yumurta beyazına ardından susam veya çörek otuna bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, simitler altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan mahlepli kandil simitleri soğuduktan sonra çayın yanında ya da kahveyle birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!