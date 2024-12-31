Yılbaşı yemeği sonra midenizi rahatlatacak enfes lezzet: Fırında helva tarifi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 22:44

Güncelleme: 31.12.2024 - 22:44

Fırında helva, Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olup özellikle balık yemeklerinden sonra servis edilen hafif ve tatlı bir alternatiftir. Fırında pişirilen bu helva, pratik hazırlanışı ve nefis lezzetiyle misafir sofralarının favorisi olmayı başarıyor. Peki, yılbaşı yemeği sonra midenizi rahatlatacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında helva tarifi...

FIRINDA HELVA TARİFİ

Malzemeler

500 gram tahin helvası

1 çay bardağı süt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Ceviz, fındık veya Antep fıstığı (üzeri için, isteğe bağlı)

FIRINDA HELVA YAPILIŞI

Tahin helvasını derin bir kaba alın ve çatal yardımıyla ezin.

Üzerine süt ve limon suyunu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Daha zengin bir tat için karışıma 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz.

Elde ettiğiniz karışımı küçük porsiyonluk güveç kaplarına ya da tek büyük bir fırın kabına eşit şekilde paylaştırın.

Üzerini düzleştirin ve arzuya göre ceviz veya fındık parçalarıyla süsleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Fırınınızın ayarına göre süre değişebilir, bu yüzden üzerini kontrol etmeyi unutmayın.

Fırından çıkan sıcak helvayı hemen servis edin.

Yanında dondurma ile sunarak daha şık ve lezzetli bir dokunuş katabilirsiniz.

Afiyet olsun!