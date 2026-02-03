Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet: Tereyağlı sade kurabiye tarifi

Tereyağlı sade kurabiye, mutfakta her zaman kurtarıcı olan zamansız tariflerden biridir. İçerisinde ekstra aroma ya da dolgu bulunmamasına rağmen, tereyağının verdiği zengin tat sayesinde sade ama iddialı bir lezzet sunar. Peki, ağızda dağılan bu kıyır kıyır lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tereyağlı sade kurabiye tarifi...

TEREYAĞLI SADE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

TEREYAĞLI SADE KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.

Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya çatal yardımıyla bastırarak şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12–15 dakika, üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri tepside soğumaya bırakın. Soğudukça kıyırlaşacaktır.

Afiyet olsun!