Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Türk mutfağının klasik tatlı atıştırmalıklarından un kurabiyesi, sade ama lezzetli yapısıyla kuşaklar boyunca sofralarda yerini almıştır. Özellikle çay ve kahve yanına çok yakışan bu kurabiyeler, az malzemeyle yapılmasına rağmen damakta iz bırakan bir tat sunar.

MALZEMELER

250 gr tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

1 paket vanilin

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini derin bir kaba alın, krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine sıvı yağ ve vanilini ekleyin, karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında, 15-20 dakika kadar hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerine bol pudra şekeri serpiştirin.

Püf Noktaları

Hamuru fazla yoğurmamaya dikkat edin, aksi halde kurabiye sertleşebilir.

Fırından çıkan kurabiyeleri sıcakken pudra şekeriyle bulamayın, yoksa şeker erir. Soğumasını bekleyin.

Daha yoğun bir aroma için hamura az miktarda damla sakızı ya da portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.