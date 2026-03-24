Ağrı mutfağının tescilli lezzeti: Abdigör köftesi tarifi

Osmanlı döneminde Doğubayazıt Sancak Beyi olan ve mide rahatsızlığı bulunan Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce hazırlandığı bilinen Abdigör köfte, Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.

MALZEMELER (5-6 KİŞİLİK)

2 kilogram yağsız et

1 kilogram pirinç

2 adet soğan

500 gram tereyağı

Tuz ve isteğe göre baharat

YAPILIŞI

1. Yağsız et, taş üzerinde ahşap tokmakla dövülür.

2. Hamur kıvamına getirilen etin içerisine soğan, tuz ve isteğe göre karabiber eklenir.

3. Avuç içinde portakal büyüklüğünde köfteler, sıcak suda yaklaşık 20 dakika kaynatılır.

4. Köftelerin bulunduğu tencereye daha sonra pirinç eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir.

5. Hazırlanan pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı eklenerek servis edilir.