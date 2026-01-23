Ağzının tadını bilenlere: Tam kıvamında irmik helvası tarifi

İrmik helvası kimi evde baş tacı, kimi evde “tutmuyor” diye göz korkutan bir tarif. Oysa işin sırrı çok basit: irmiği sabırla kavurmak ve şerbeti doğru sıcaklıkta eklemek. İster dondurmayla ister sade servis edilsin, iyi yapılmış bir irmik helvası hem kokusuyla hem dokusuyla kendini belli ediyor. İşte tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi…

İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (yoksa su da olur ama süt daha iyi)

1 su bardağı su

100 g tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ (yanmayı azaltır)

1/2 su bardağı çam fıstığı (isteğe bağlı)

(İsteğe bağlı) tarçın

Yapılışı