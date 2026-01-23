Ağzının tadını bilenlere: Tam kıvamında irmik helvası tarifi

İrmik helvası kimi evde baş tacı, kimi evde “tutmuyor” diye göz korkutan bir tarif. Oysa işin sırrı çok basit: irmiği sabırla kavurmak ve şerbeti doğru sıcaklıkta eklemek. İster dondurmayla ister sade servis edilsin, iyi yapılmış bir irmik helvası hem kokusuyla hem dokusuyla kendini belli ediyor. İşte tam kıvamında, tane tane irmik helvası tarifi…
İRMİK HELVASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt (yoksa su da olur ama süt daha iyi)
- 1 su bardağı su
- 100 g tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (yanmayı azaltır)
- 1/2 su bardağı çam fıstığı (isteğe bağlı)
- (İsteğe bağlı) tarçın
Yapılışı
- Süt + su + şekeri tencereye alın.
- Şeker eriyene kadar karıştırın, kaynama noktasına gelsin ve altını kapatın.
- Şerbet sıcak kalsın.
- Geniş tabanlı tencerede tereyağı + sıvı yağı eritin.
- Çam fıstığı kullanacaksanız ekleyip hafif renk aldırın.
- İrmiği ekleyin.
- Orta-kısık ateşte 15-20 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
- Renk açık sarıdan altın kahverengiye dönünce hazır.
- Ocağın altını kısın.
- Sıcak şerbeti tek seferde ama dikkatlice ekleyin.
- Hızlıca karıştırın (buhar çıkacak, normal).
- Helva şerbeti çekene kadar karıştırın.
- Kapağı kapatıp 5 dakika kısık ateşte dinlendirin.
- Ocaktan alın, 10 dakika daha kapağı kapalı şekilde bekletin.