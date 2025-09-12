Ailenizin favorisi: Lokanta usulü etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biridir. Kuşbaşı et ve patatesin nefis uyumu, domates ve baharatlarla birleşerek sofralara hem lezzet hem de doyuruculuk katıyor. Pratik adımlarla hazırlayabileceğiniz bu yemek, pilav veya ekmekle birlikte servis edildiğinde aile ve misafir sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Peki, ailenizin favorisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte lokanta usulü etli patates yemeği tarifi...
Malzemeler
- 400 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 4-5 adet orta boy patates
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet domates (rendelenmiş) veya 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı su
- Tuz, karabiber, isteğe bağlı kekik veya pul biber
Yapılışı
- Tencereye zeytinyağını alın, kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Rendelenmiş domates veya salçayı ekleyin, birkaç dakika kavurun.
- Soyup küp küp doğranmış patatesleri tencereye ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Üzerine suyu ekleyin ve orta ateşte patatesler ve et yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sıcak olarak pilav veya ekmekle servis edin.