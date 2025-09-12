Ailenizin favorisi: Lokanta usulü etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biridir. Kuşbaşı et ve patatesin nefis uyumu, domates ve baharatlarla birleşerek sofralara hem lezzet hem de doyuruculuk katıyor. Pratik adımlarla hazırlayabileceğiniz bu yemek, pilav veya ekmekle birlikte servis edildiğinde aile ve misafir sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Peki, ailenizin favorisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte lokanta usulü etli patates yemeği tarifi...

Malzemeler

400 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

4-5 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates (rendelenmiş) veya 1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

Tuz, karabiber, isteğe bağlı kekik veya pul biber

Yapılışı