Akdeniz’in en sevilen mezesi: Orijinal babagannuş tarifi

Ortadoğu mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan babagannuş, duman kokulu patlıcanın tahin, limon suyu ve zeytinyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanır. Hem sade olarak hem de et yemeklerinin yanında servis edilir. Kıvamı, aroması ve hafifliğiyle sofralara Akdeniz havası getirir.

Malzemeler

2 adet orta boy patl ıcan

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

İsteğe g öre: Yo ğurt, kimyon, sumak veya nar taneleri

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları közleyin: Patlıcanları ocakta, fırında veya mangalda kabukları kararana kadar közleyin. Bu adım babagannuşun karakteristik dumanlı lezzetini verir.

Kabuklarını soyun: Hafif ılıyınca kabuklarını soyun, iç kısmını bir kaseye alın ve çatal yardımıyla ezin.

Malzemeleri karıştırın: Ezilmiş patlıcana tahin, limon suyu, dövülmüş sarımsak, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Servis edin: Üzerine zeytinyağı gezdirin, arzu ederseniz nar taneleri veya maydanozla süsleyin.