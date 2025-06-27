Akdeniz mutfağının sevilen lezzeti: Nohutlu Kuskus Salatası Tarifi

Öğle yemeğinde sizi saatlerce tok tutacak ama ağırlık yapmayacak bir lezzet arıyorsanız, Akdeniz usulü nohutlu kuskus salatası tam size göre. Bol zeytinyağlı, taptaze sebzeli ve protein deposu nohutlu bu tarif, hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de pratiklik arayanlar için birebir. Salata gibi hafif ama ana yemek kadar doyurucu bir öğün alternatifi sunan bu tarif, sadece 20 dakikada hazırlanıyor.

NOHUTLU KUSKUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı iri taneli kuskus (ya da arpa şehriye)

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet salatalık (doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)

10-12 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

Yarım kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 avuç taze maydanoz (kıyılmış)

1 avuç taze nane (isteğe bağlı)

100 gr beyaz peynir veya feta peyniri (küp doğranmış)

Sos için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi veya elma sirkesi

Tuz ve karabiber

(isteğe bağlı: 1 çay kaşığı sumak)

Yapılışı: