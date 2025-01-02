Akdeniz'in en tatlı lezzeti: Kıbrıs tatlısı tarifi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:50

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:50

Tatlı severlerin gönlünü fetheden Kıbrıs Tatlısı, hafifliği ve benzersiz lezzetiyle çay saatlerinizi ya da akşam yemeklerinizi taçlandıracak. Deneyen herkesin tarif defterine ekleyeceği bu tatlıyı mutlaka deneyin!

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı hindistancevizi

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

Kreması için:

1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti

Yapılışı

Keki Hazırlayın:

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alın, iyice çırpın.

Sıvı yağı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Galeta unu, hindistancevizi, ceviz ve kabartma tozunu ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Şerbeti Hazırlayın:

Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynatın.

Limon suyunu ekleyin, birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Fırından çıkan kekin üzerine sıcak şerbeti dökün ve şerbeti çekmesi için bir kenarda bekletin.

Kremayı Hazırlayın:

Süt, toz şeker, un ve nişastayı tencereye alın, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alıp vanilini ekleyin, soğuyunca toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın.

Tatlıyı Birleştirin:

Şerbetini çeken kekin üzerine hazırladığınız kremayı eşit şekilde yayın.

Üzerini hindistancevizi ile süsleyin.

Servis:

Tatlıyı buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.