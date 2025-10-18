Akşam beş çayı için pratik lezzet: Tam kıvamında ıslak kek tarifi

Çay saatlerinin en çok sevilen tatlarından biri olan ıslak kek, hem yapımı kolay hem de garantili lezzetiyle her evde mutlaka pişer. İçindeki kakao, süt ve sosun birleşimiyle pamuk gibi bir dokuya sahip olur. Üstelik, birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlanır. İşte, misafirlerinizi mest edecek, her lokmasında çikolata keyfi yaşatacak ıslak kek tarifi!
ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı un
Sosu için:
- 1,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
Yapılışı
- Kek Hamurunu Hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Kakao, un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin.
- Keki Pişirin: Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sosu Hazırlayın: Kek pişerken, sos için süt, kakao, şeker ve sıvı yağı küçük bir tencerede karıştırarak ısıtın. Kaynamadan ocaktan alın.
- Keki Islatın: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine çatalla delikler açın. Hazırladığınız ılık sosu kekin her yerine eşit şekilde dökün. Kekin sosu çekmesi için 15-20 dakika dinlendirin.
- Servis: Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine hindistan cevizi, ceviz veya çikolata rendesi serpiştirerek servis edebilirsiniz.