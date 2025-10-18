Akşam beş çayı için pratik lezzet: Tam kıvamında ıslak kek tarifi

Çay saatlerinin en çok sevilen tatlarından biri olan ıslak kek, hem yapımı kolay hem de garantili lezzetiyle her evde mutlaka pişer. İçindeki kakao, süt ve sosun birleşimiyle pamuk gibi bir dokuya sahip olur. Üstelik, birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlanır. İşte, misafirlerinizi mest edecek, her lokmasında çikolata keyfi yaşatacak ıslak kek tarifi!

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Sosu için:

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı