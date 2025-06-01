Akşam beş çayının vazgeçilmez lezzeti: Islak kek tarifi

Islak kek, kek piştikten sonra üzerine dökülen kakaolu sos sayesinde nemli kalan, yoğun lezzetli bir tatlıdır. Hem hafif hem de tatmin edici olan bu kek, çay saatlerinin aranan yıldızıdır. İşte, Islak kek tarifi...

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler:

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Sos için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Yapılışı: