Akşam beş çayının vazgeçilmez lezzeti: Islak kek tarifi

Islak kek, kek piştikten sonra üzerine dökülen kakaolu sos sayesinde nemli kalan, yoğun lezzetli bir tatlıdır. Hem hafif hem de tatmin edici olan bu kek, çay saatlerinin aranan yıldızıdır. İşte, Islak kek tarifi...
ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler:
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı un
Sos için:
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
Yapılışı:
- Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırp. Ardından süt ve sıvı yağı ekle.
- Kakao, vanilin, un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyip karıştır.
- Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir borcama döküp, önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişir.
- Kek pişerken sos malzemelerini küçük bir tencerede kaynatmadan karıştır ve ılımaya bırak.
- Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı geçince üzerine çatal ya da kürdanla delikler aç.
- Ilık sosu kekin her yerine dök. Sosu iyice çekmesi için keki buzdolabında en az 1-2 saat dinlendir.