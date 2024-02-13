Akşam ne pişirsem derdine son: Pratik Köri Soslu Tavuk tarifi...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:10

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:10

Akşam yemeği hazırlığı düşüncesi bazen bir zorluk olabilir. Ancak lezzetli ve pratik tariflerle sofranızı renklendirmek mümkün. İşte akşama ne pişirsem diye düşünenlere nefis bir öneri: Köri Soslu Tavuk!

MALZEMELER

Tavuk Marinasyonu İçin:

500 gram tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı köri baharatı

Tuz ve karabiber

Köri Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı köri baharatı

1 su bardağı tavuk suyu veya su

1 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Tavuk göğsü kuşbaşı doğranır.

Marinasyon için yoğurt, sıvı yağ, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, köri baharatı, tuz ve karabiber bir kasede karıştırılır.

Tavukları bu karışıma eklenir ve buzdolabında marine edilir.

Tavukları marine ettikten sonra bir tavada tavuklar pişirilir. Tavuklar iyice kahverengi olana kadar sotelenir.

Ayrı bir tavaya tereyağı veya sıvı yağı eklenir. Doğranmış soğanlar burada pembeleşene kadar kavrulur.

Rendelenmiş sarımsaklar eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur.

Un eklenip kısık ateşte birkaç dakika karıştırarak kavrulur.

Köri baharatı eklenip karıştırılır.

Tavuk suyu veya su eklenir, karıştırarak kaynaması beklenir.

Süt eklenip kısık ateşte sos kıvamına gelene kadar pişirilir.

Sos hazır olduğunda tavukları eklenir. Tuz ve karabiberle tatlandırarak karıştırılır.

Birkaç dakika daha karıştırarak pişirilir ve ardından ocaktan alınır.

İsteğe bağlı olarak pilav veya makarna ile servis yapılabilir.