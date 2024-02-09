Yoğun günlerde kurtarıcı tarif: Akşam ne pişireceğim derdine son!
Hem lezzetli hem de hızlı bir şekilde hazırlanabilecek pratik yemekler iş dönüşünde kurtarıcımız olabilmektedir. Tavuk eti, sebzeler ve nefis bir sosla buluştuğunda ortaya çıkan bu tarif, akşam sofralarınıza lezzet katacak. İster yoğun iş günlerinde ister aceleyle geçen akşamlarda, bu tarifle sofranızı şık bir dokunuşla donatabilirsiniz.
Günün yoğun temposu içinde akşam yemeği hazırlamak bazen zorlayıcı olabilir. Ancak, lezzetli ve pratik tariflerle bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. İşte tam da bu noktada, akşam ne pişireceğinize dair kurtarıcınız olacak bir tarif var: Tavuk Graten!
MALZEMELER
Tavuklu Harcı İçin:
500 gram tavuk göğsü
1 su bardağı bezelye
1 su bardağı havuç
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz ve karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz, karabiber
Üzeri İçin:
Kaşar peyniri (rendelenmiş)
YAPILIŞI
Fırını 200 dereceye ayarlanır.
Tavuk göğsü, tuz ve karabiberle marine edilir.
Bir tavada zeytinyağı ısıtılır. İnce doğranmış soğanlar ve ezilmiş sarımsaklar eklenip yumuşayana kadar kavrulur.
Kuşbaşı doğranmış tavuklar eklenir ve suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
Rendelenmiş havuçlar ve bezelyeler eklenip birkaç dakika daha kavrulur. Tuz ve karabiberle tatlandırılır.
Bir sos tenceresinde tereyağı eritilir. Un eklenip kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavrulur.
Süt azar azar eklenerek topaklanmamasına dikkat ederek karıştırılır.
Karışım kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirilir. Kaynadıktan sonra tuz, karabiber eklenip karıştırılır. Kıvam alana kadar pişirilir.
Tavuklu haçı fırın kabına alınır, üzerine beşamel sosu dökülür.
Rendelenmiş kaşar peyniri ile üzeri kaplanır.
Önceden ısıtılmış fırında, kaşar peyniri iyice kızarıncaya kadar 25-30 dakika pişirilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'