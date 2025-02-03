Akşam yemeği için kurtarıcı bir tarif: Üstelik 20 dakikada hazır! Enfes patates karnıyarık tarifi...

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:42

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:42

Klasik karnıyarık tarifine farklı bir yorum katarak, patlıcan yerine patatesle hazırlanan bu lezzetli yemek, hem doyurucu hem de nefis bir alternatif. İşte akşam yemeği için pratik bir tarif...

MALZEMELER

Ana Malzemeler:

5-6 adet büyük boy patates

Kızartmak için sıvı yağ

İç Harcı

300 gr kıyma

1 adet soğan (küçük doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup ortadan ikiye kesin.

Kaşık veya bıçak yardımıyla içlerini dikkatlice oyun (çok derin olmamasına dikkat edin).

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın ve patatesleri hafifçe kızartın.

Tavaya sıvı yağı ekleyin, doğranmış soğanı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Biberleri ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Salçayı ekleyin ve karıştırın.

Rendelenmiş domates, tuz, karabiber, pul biberi ekleyip birkaç dakika pişirin.

İç harcı ocaktan alın.

Fırını 180°C’ye ısıtın.

Kızartılmış patatesleri fırın kabına dizin ve içlerini kıymalı harçla doldurun.

Salçayı sıcak su ile açıp tuz ekleyin, patateslerin arasına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Üzerine doğranmış maydanoz serperek sıcak servis edin.