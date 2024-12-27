Akşam yemeklerinin geleneksel lezzeti: Etli nohut tarifi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:37

Kış sofraları denildiğinde akla gelen ilk yemeklerden biri, şüphesiz ki sıcacık bir tabak etli nohut olur. Protein ve lif bakımından zengin olan bu geleneksel yemek, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetlidir. İster pilavla ister sade şekilde servis edebileceğiniz bu tarif, soğuk havalarda içinizi ısıtacak. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz etli nohut yemeğinin tarifi!

ETLİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

300 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı