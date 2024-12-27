Akşam yemeklerinin geleneksel lezzeti: Etli nohut tarifi
Kış aylarının en sevilen yemeklerinden biri olan etli nohut, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek. Sofralarınızı şenlendirecek bu klasik tarif, besleyici içeriğiyle soğuk günlerin en güzel eşlikçisi olacak. İşte adım adım etli nohut yemeği tarifi!
Kış sofraları denildiğinde akla gelen ilk yemeklerden biri, şüphesiz ki sıcacık bir tabak etli nohut olur. Protein ve lif bakımından zengin olan bu geleneksel yemek, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetlidir. İster pilavla ister sade şekilde servis edebileceğiniz bu tarif, soğuk havalarda içinizi ısıtacak. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz etli nohut yemeğinin tarifi!
ETLİ NOHUT TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
- 300 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Nohutları bir gece önceden bol suyla ıslatın ve ertesi gün süzün. Nohutların daha yumuşak pişmesi için bu adım önemlidir.
- Zeytinyağını tencereye alın ve ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Doğranmış kuru soğanı tencereye ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından domates ve biber salçasını ekleyerek kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Süzülen nohutları tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin.
- Tencereye sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 1-1,5 saat pişirin. (Düdüklü tencere kullanıyorsanız, 30-40 dakika yeterli olacaktır.)
- Pişen yemeği sıcak olarak servis edin. Yanına pilav veya turşu ekleyerek kış sofranızı tamamlayabilirsiniz.
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