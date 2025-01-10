Akşam yemeğine kurtarıcı bir lezzet: Fırında ıspanaklı mücver tarifi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:21

Fırında ıspanaklı mücver, hafif ve besleyici bir lezzet arayanlar için ideal bir tarif. Kızartma yerine fırında pişirilerek hazırlanan bu mücver, hem sağlıklı hem de oldukça pratik. Özellikle sebze tüketimini artırmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Peki, akşam yemeğine kurtarıcı bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes fırında ıspanaklı mücver tarifi...

FIRINDA ISPANAKLI MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

500 gram ıspanak (ayıklanmış ve doğranmış)

2 adet orta boy kabak (rendelenmiş)

2 adet havuç (rendelenmiş)

2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı un

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam dereotu (ince doğranmış)

Tuz, karabiber, pul biber (damak tadınıza göre)

Zeytinyağı (fırın tepsisini yağlamak için)

FIRINDA ISPANAKLI MÜCVER YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın.

Kabak ve havuçları rendeleyip fazla suyunu sıkarak bir kenara alın.

Dereotunu ince ince doğrayın.

Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın.

Üzerine yoğurt, un, kabartma tozu ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın.

Ardından rendelediğiniz sebzeler, ıspanak, peynir ve dereotunu ekleyerek homojen bir harç elde edin.

Fırın tepsisini yağlayın ya da yağlı kâğıt serin.

Hazırladığınız harcı tepsiye eşit şekilde yayın.

Üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri kızarmaya başladığında fırından alın.

Fırında ıspanaklı mücverinizi dilimleyerek sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Yanına yoğurt ya da bir dilim tam tahıllı ekmek ile sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!