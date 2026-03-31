Akşam yemeğinde bulaşık derdine son: Tek tavada protein deposu renkli tavuk fajita tarifi...

Hem göz doyuran hem de vücudun günlük protein ihtiyacını karşılayıp enerjiyi yerine getiren bir ziyafet çekmek için tek ihtiyacınız olan geniş bir tava ve biraz da baharat... İşte enfes Tavuk Fajita tarifi!

MALZEMELER

Ana Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü (Uzun ve ince, jülyen doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Piyazlık/yarım ay doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet sarı dolmalık biber (Yoksa yeşil biber miktarını artırabilirsiniz)

2 adet yeşil biber

Baharat Sosu İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (Rengi için)

1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik

2 diş ezilmiş sarımsak (veya 1 çay kaşığı sarımsak tozu)

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe bağlı: Acı sevenler için yarım çay kaşığı pul biber veya acı sos

ADIM ADIM TARİF

Doğradığınız tavukları derin bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağını ve hazırladığınız tüm baharat karışımını (sarımsak dahil) ekleyip elinizle iyice harmanlayın. (Vaktiniz varsa bu şekilde 15-20 dakika buzdolabında dinlendirmek lezzeti ikiye katlar, vaktiniz yoksa hemen pişirmeye geçebilirsiniz).

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı (varsa döküm tava harika olur) ocağa alın ve iyice ısıtın. Etin suyunu içine hapsetmesi için tavanın çok sıcak olması mühimdir.

Soslanmış tavukları sıcak tavaya alın. Yüksek ateşte, tavukların rengi dönüp hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) sürekli karıştırarak soteleyin.

Tavuklar piştiğinde, aynı tavaya yarım ay doğranmış soğanları ve uzun ince (jülyen) doğradığınız renkli biberleri ilave edin.

Sebzeleri ekledikten sonra ocağın altını biraz kısın. Biberler ve soğanlar diriliğini hafifçe kaybedip karamelize olana dek (yaklaşık 5-7 dakika) tavuklarla birlikte kavurmaya devam edin. Sebzelerin çok fazla eriyip ölmemesine, hafif dişe gelir kıvamda kalmasına özen gösterin.

Ocaktan aldığınız dumanı tüten fajitanızı ister ince bir lavaşın arasına sararak, isterseniz de bol yeşillikli bir salatanın üzerine ekleyerek sıcak sıcak servis yapın.