Akşam yemeğinde farklılıklar arayanlara... Enfes İç Pilav tarifi!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:51

Güncelleme: 08.06.2024 - 17:51

Akşam yemeğine ne pişireceğinizi bilemiyor ve farklı bir lezzet arıyorsanız, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan enfes iç pilav tarifi tam size göre! Misafirlerinize ve sevdiklerinize sunabileceğiniz bu özel tarif, baharatların ve iç malzemelerin mükemmel uyumuyla sofralarınıza lezzet katacak. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu iç pilav, ana yemeklerin yanında harika bir tamamlayıcı olacak. İşte enfes iç pilav tarifi...

MALZEMELER

2 adet orta boy kuru soğan

50 gram Antep fıstığı (ya da dolmalık çam fıstık)

2 yemek kaşığı kuş üzümü

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı kaynar su (ya da tavuk suyu)

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı tuz

1/4 demet dereotu

1/4 demet maydanoz

YAPILIŞI

Pirinci geniş bir kaseye koyun ve üzerine sıcak su ekleyin. 15-20 dakika kadar bekletin.

Süre sonunda pirinci birkaç kez soğuk suyla yıkayarak nişastasını akıtın ve süzülmeye bırakın.

Kuru soğanları ince ince doğrayın.

Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları orta ateşte kavurmaya başlayın.

Soğanlar pembeleşince Antep fıstıklarını (ya da çam fıstıklarını) ekleyin ve birlikte kavurmaya devam edin.

Yıkanmış ve süzülmüş pirinci tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Pirinç şeffaflaşana kadar karıştırarak kavurun.

Tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Kuş üzümlerini ekleyin ve karıştırın.

Kaynar suyu (ya da tavuk suyunu) ekleyin ve karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra ocaktan alın.

İnce ince doğranmış dereotu ve maydanozu ekleyin ve pilavı nazikçe karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.