Akşam yemeği için ne pişirsem diyenlere pratik çözüm…

Yayınlanma: 14.05.2024 - 22:36

Güncelleme: 14.05.2024 - 22:36

Akşam yemeğine ne pişirsem derdi büyük bir problem olabilir. Ancak bu dert kurtarıcı bir tarif ile çözülebilir. Pratik bir yemek tarifi ile akşam sofralarınıza lezzet ve kolaylık getirmek mümkün. Hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde hazırlanan bu tarif, yoğun günlerde zaman kazandıracak...

MALZEMELER

1 su bardağı pişmiş nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

4 adet lavaş veya dürüm ekmeği

Yeşillik (marul, roka vb.)

Doğranmış domates

Doğranmış salatalık

Doğranmış kırmızı soğan

Yoğurt veya tahin sosu (isteğe bağlı)

Limon dilimleri (servis için)

YAPILIŞI

Öncelikle nohutları bir tencerede haşlayın veya konserve nohut kullanacaksanız süzün.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Haşlanmış veya süzülmüş nohutları tavaya ekleyin.

Nohutlara kimyon, toz kırmızı biber, tuz ve karabiber ekleyin. Tavada nohutları karıştırarak 3-4 dakika kavurun. Baharatlar iyice karışsın ve nohutlar baharatları çekene kadar pişirin.

Nohutlar piştikten sonra ocaktan alın ve bir kenara alın.

Lavaş veya dürüm ekmeğini hafifçe ısıtın.

Isınan lavaşın ortasına marul yaprakları, domates, salatalık ve kırmızı soğanı yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız nohut karışımını ekleyin.

İsteğe bağlı olarak yoğurt veya tahin sosunu ekleyin.

Dürümü sıkıca sarın ve diğer lavaşlarla aynı işlemi tekrarlayarak tüm dürümleri hazırlayın.

Dürümleri servis tabağına alın ve dilimlenmiş limon dilimleri ile servis yapın.