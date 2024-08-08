Akşam yemeğinde ne pişirsem diye düşünenlere... Enfes sebze kebabı tarifi!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:43

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:43

Akşam yemeği hazırlamak özellikle çalışanlar için yorucu olabilir. Yoğun bir günün ardandan pişirilecek yemeğe karar vermek sıkıcıdır. İşte çalışanların pratik bir şekilde hazırlayabileceği sebze kebabı tarifi...

MALZEMELER

1 adet büyük kabak

1 adet büyük patlıcan

2 adet kırmızı biber

2 adet sarı biber

2 adet yeşil biber

2 adet havuç

2 adet orta boy domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yoğurt Sosu İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz (damak tadınıza göre)

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞ

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Kabak, patlıcan, biberler ve havuçları yıkayıp jülyen şeklinde doğrayın. Domatesleri de dilimleyin.

Doğranmış sebzeleri geniş bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı pul biber ekleyip iyice karıştırın.

Sebzeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış fırında sebzeleri yaklaşık 25-30 dakika, yumuşayana ve hafifçe kızarana kadar pişirin.

Yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın.

Pişen sebzeleri fırından çıkarın.

Servis tabağına önce hazırladığınız yoğurt sosunu yayın.

Üzerine fırınlanmış sebzeleri yerleştirin.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kırmızı pul biber ve toz kırmızı biberi ekleyip karıştırarak yağı kızdırın.

Hazırladığınız bu biberli yağı sebzelerin üzerine gezdirin.