Akşam yemeğine 15 dakikada hazır... Enfes Karides Güveç tarifi!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:11

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:11

Akşam yemeği için pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, karidesli güveç tam size göre! Deniz mahsullerinin enfes tadını, sebzelerle harmanlayarak sofralarınıza taşıyan bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Kolay hazırlanışı ile dikkat çeken karidesli güveç, misafirlerinizi de etkileyecek. İşte, akşam yemeklerinizi şölene dönüştürecek karidesli güveç tarifi!

MALZEMELER

500 gram karides (ayıklanmış ve temizlenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet orta boy havuç (ince dilimlenmiş)

2 adet domates (kabuğu soyulmuş ve doğranmış)

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik

1/2 su bardağı su veya balık suyu

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış, süslemek için)

YAPILIŞI

Karidesleri temizleyin ve ayıklayın.

Soğanı, sarımsağı, biberleri, havucu ve domatesleri doğrayın.

Orta ateşte bir tavada zeytinyağını ısıtın.

İnce doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.

Doğranmış biberleri ve havucu ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin.

Doğranmış domatesleri ekleyin ve karıştırın. Domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Tereyağını ekleyin ve eritin.

Karidesleri tavaya ekleyin ve karıştırın. Karidesler pembeleşene kadar pişirin.

Tuz, karabiber, kırmızı biber, pul biber ve kekiği ekleyin. Karıştırın.

Yarım su bardağı suyu ekleyin ve karıştırın. Tavanın kapağını kapatın ve karışımı 5-7 dakika daha pişirin.

Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

Hazırladığınız karidesli sebzeli karışımı güveç kaplarına veya fırına dayanıklı bir kaba alın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan güveci ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Sıcak olarak servis yapın.