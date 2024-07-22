Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi: Tavuk sote tarifi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:06

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:06

Akşam yemeği planlarınıza kolayca uyum sağlayacak, lezzetli ve hızlı bir tarif mi arıyorsunuz? Tavuk sote tam size göre! Hem pratik hem de lezzetli olan bu yemek, akşam yemeği kurtarıcınız olmaya aday. İşte tavuk sote yapmanın incelikleri ve püf noktaları:

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet kırmızı veya yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Hazırlanışı

Tavuğun Hazırlanması:

Tavuk göğüslerini ince şeritler halinde doğrayın. Doğradığınız tavukları bir kaba alın ve üzerine tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ekleyerek karıştırın. Bu şekilde baharatların tavuklara iyice nüfuz etmesini sağlayın.

Sebzelerin Hazırlanması:

Soğanı ince ince doğrayın. Sarımsakları küçük parçalar halinde kesin. Biberleri de uzun şeritler halinde doğrayın.

Soteleme İşlemi:

Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Yağ ısındıktan sonra doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Tavukların Eklenmesi:

Soğanlar pembeleştikten sonra tavukları tavaya ekleyin. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar, orta ateşte pişirin. Bu işlem yaklaşık 5-7 dakika sürecektir.

Biberlerin Eklenmesi:

Tavuklar piştikten sonra doğranmış biberleri ekleyin. Biberler yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Bu aşamada soya sosunu ekleyebilirsiniz. Soya sosu yemeğe ekstra bir lezzet katacaktır.

Son Dokunuşlar:

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Bu sayede bütün malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşecektir.