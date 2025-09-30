Akşam yemeğine 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çökertme kebabı tarifi

Türk mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Çökertme kebabı, özellikle Bodrum ve çevresinde ün kazanmış bir yöresel tariftir. İncecik doğranmış patates kızartması üzerine serilen sotelenmiş dana eti, sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış salçalı sos ile birleşerek eşsiz bir tat sunar. Hem pratik hazırlanışı hem de zengin aromasıyla misafir sofralarının da vazgeçilmezidir. Peki, akşam yemeğine 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Çökertme kebabı tarifi...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana bonfile (jülyen doğranmış)

3-4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sos için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Bir tutam tuz

ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI

Jülyen doğranmış dana etini bir tavada sıvı yağ ile yüksek ateşte soteleyin.

Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin.

Domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Ardından kavrulmuş etleri içine alın ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Patatesleri jülyen şeklinde ince uzun doğrayın.

Bol yağda kızartıp havlu kağıt üzerine alın.

Yoğurdun içine ezilmiş sarımsağı ve bir tutam tuzu ekleyip karıştırın.

Servis tabağına önce patatesleri yayın.

Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

En üste etleri ve sosunu dökün.

Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!