Akşam yemeğine farklı lezzet arayanlara: Enfes soğan dolması tarifi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 18:40

Güncelleme: 19.11.2024 - 18:40

Soğan dolması, Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan, az bilinen ama tadıyla herkesi etkileyen özel bir yemektir. Lezzetli iç harcı ve yumuşacık pişmiş soğanların birleşimiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Hem etli hem de zeytinyağlı versiyonlarıyla farklı damak zevklerine hitap eden soğan dolması, sofralarınıza nostaljik bir dokunuş katmak için harika bir seçenektir. Peki, akşam yemeğine farklı lezzet arayanların favorisi olacak bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes soğan dolması tarifi...

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

6-8 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

SOĞAN DOLMASI YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyun ve uç kısımlarını keserek düzleştirin.

Her bir soğanın ortasını oyabilmek için dikkatlice dikine bir kesik atın (çok derin olmamasına dikkat edin).

Soğanları kaynar su dolu bir tencerede 5-6 dakika haşlayarak yumuşamalarını sağlayın.

Haşlanan soğanları süzüp soğumaya bırakın.

Geniş bir karıştırma kabında kıyma, pirinç, rendelenmiş domates, salça, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu iyice karıştırarak dolma içini hazırlayın.

Yumuşamış soğanları katmanlarına ayırarak her bir katmanı hazırladığınız iç harç ile doldurun.

Doldurduğunuz soğanları tencereye düzgün bir şekilde yerleştirin.

Küçük bir kapta domates salçasını zeytinyağı ve sıcak suyla karıştırarak dolmaların üzerine gezdireceğiniz sosu hazırlayın.

Sosu tencereye ekledikten sonra dolmaların yarısına kadar su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak soğan dolmalarını kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Dolmaların pirinçleri yumuşayıncaya kadar pişip pişmediğini kontrol edin.

Pişen soğan dolmalarını sıcak servis edin.

Yanında yoğurt veya ince kıyılmış taze otlarla sunum yaparak lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!