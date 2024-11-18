Kış sofralarının sağlıklı lezzeti: Paça çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:20

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:20

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından biri olan paça çorbası, hem lezzetiyle hem de sağlık faydasıyla dikkat çekiyor. Kemik suyu ve özel sosuyla hazırlanan bu çorba, özellikle soğuk günlerde enerji veriyor. İşte, Paça çorbası tarifi...

PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorba için:

5 parça kuzu paça

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1/2 adet limonun suyu

2 adet yumurta sarısı

Sosu için:

5 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış