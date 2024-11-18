Kış sofralarının sağlıklı lezzeti: Paça çorbası tarifi
Soğuk havaların vazgeçilmezi olan paça çorbası, hem sağlıklı hem de lezzetli yapısıyla sofralarda yerini alıyor. İşte, Paça çorbası tarifi...
Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından biri olan paça çorbası, hem lezzetiyle hem de sağlık faydasıyla dikkat çekiyor. Kemik suyu ve özel sosuyla hazırlanan bu çorba, özellikle soğuk günlerde enerji veriyor. İşte, Paça çorbası tarifi...
PAÇA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Çorba için:
- 5 parça kuzu paça
- 1 litre su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Terbiyesi için:
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
- 1/2 adet limonun suyu
- 2 adet yumurta sarısı
Sosu için:
- 5 yemek kaşığı sirke
- 2 diş sarımsak
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Paçaları yıkayın ve derince bir tencerenin içine aktarın.
- Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın.
- Ayrı bir tencerenin içinde tereyağını eritin.
- Üzerine un ekleyerek kıvam almasını sağlayın.
- Kıvam alınca kaynayan paçanın suyundan yaklaşık olarak 1/2 çay bardağı kadar ilave edin.
- Bir kabın içinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın.
- Terbiyenin içine azar azar ilave edip, kesilmemesine özen gösterin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.
- Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave ederek bağlayın.
- Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
- Sarımsakları incecik rendeleyin ya da dövün.
- Sirke ile karıştırın ve çorbanızın üzerine gezdirin.
- Tereyağını bir tavada eritin. Toz kırmızı biberi de ekleyerek hafifçe çevirin.
- Hazırladığınız çorbanın üzerine gezdirerek afiyetle tüketin.
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