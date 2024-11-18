Sporcular için birebir: Ballı Hardallı Tavuk Salatası Tarifi

Yüksek proteinli ve düşük kalorili bir seçenek arayanlar için ideal bir tarif: Ballı Hardallı Tavuk Salatası! Tatlı ve hafif acı lezzetlerin buluştuğu bu salata, sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılamaya birebir.

Sporcular için birebir: Ballı Hardallı Tavuk Salatası Tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:50

Sporcuların beslenmelerini kolayca eklenebilecek bu tarif, hem pratik hem de protein değeri yüksek. Tavuk göğsünün yüksek protein içeriği, balın doğal tatlılığı ve hardalın keskin lezzetiyle harmanlanan bu salata, antrenman sonrası hızlı toparlanma için mükemmel bir seçenek sunuyor. 

BALLI HARDALLI TAVUK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek zeytinyağı
  • 1 çay bardağı limon suyu
  • İstediğiniz kadar karışık sebze(roka, marul, ıspanak)
  • 1 avuç ceviz veya badem
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Tavuk göğsünü haşlayın veya karıştırın. Soğuduktan sonra ince şeritler halinde kesin.
  2. Bal, hardal, zeytinyağı ve limon suyu bir kasede hazırlama sosu hazırlayın.
  3. Karışık değişimleri bir servis tabağına alın, üzerine sunulan tavukları koyun.
  4. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin.
  5. Son olarak ceviz veya badem ekleyerek salatayı tamamlayın.

Etiketler: #Salata #tarif #sporcu

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