Sporcular için birebir: Ballı Hardallı Tavuk Salatası Tarifi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:50

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:50

Sporcuların beslenmelerini kolayca eklenebilecek bu tarif, hem pratik hem de protein değeri yüksek. Tavuk göğsünün yüksek protein içeriği, balın doğal tatlılığı ve hardalın keskin lezzetiyle harmanlanan bu salata, antrenman sonrası hızlı toparlanma için mükemmel bir seçenek sunuyor.

BALLI HARDALLI TAVUK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek zeytinyağı

1 çay bardağı limon suyu

İstediğiniz kadar karışık sebze(roka, marul, ıspanak)

1 avuç ceviz veya badem

Tuz ve karabiber

Yapılışı: