Akşam yemeğine ne pişirsem diyenlere... Fırında ızgara tavuk tarifi!

Izgara lezzetini evde mangal kurmadan yakalamak mümkün! Özel sosla marine edilen tavuklar, fırında yavaş yavaş pişerek dışı çıtır, içi sulu kalıyor. Üstelik daha az yağla piştiği için hafif ve sağlıklı. İşte tarif..

MALZEMELER

6–8 adet tavuk baget veya kanat (dilersen göğüs ya da but da kullanabilirsin)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

(İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı limon suyu ya da sirke

TARİF

Yoğurt, zeytinyağı, salça, baharatlar, sarımsak ve limon suyunu geniş bir kapta karıştırın.

Tavukları bu karışıma bulayın ve üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat, tercihen 4–5 saat marine edin. (Bir gece önceden bekletilirse çok daha lezzetli olur.)

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Tavukları aralıklı şekilde yerleştirin. Üzerine kalan sostan da biraz gezdirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35–45 dakika pişirin. Son 5–10 dakikada ızgara (grill) ayarını açarak üzerini kızartabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Tavukların üzerine biraz tereyağı parçaları koyarsanız ekstra lezzet katar.

Tavukların altına patates, biber veya soğan dilimleri yerleştirerek aynı anda garnitür de hazırlayabilirsiniz.

Fırının fanlı özelliği varsa kullanmak, dışının çıtır olmasını sağlar.