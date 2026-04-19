Akşam yemeğine pratik lezzet: Kıymalı ıspanaklı graten tarifi

Kıymalı ıspanaklı graten, klasik ıspanak yemeklerinden sıkılanlar için hem doyurucu hem de şık sunumlu harika bir alternatiftir. Kat kat lezzetiyle öne çıkan bu tarifte sotelenmiş kıyma, yumuşacık ıspanak ve üzerini kaplayan kremamsı sos bir araya gelir. İşte, enfes kıymalı ıspanaklı graten tarifi...

KIYMALI ISPANAKLI GRATEN TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

500 gram ıspanak

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Püf noktası:

Ispanakları fazla sulandırmadan pişirmek, grateni daha kıvamlı ve lezzetli hale getirir.

KIYMALI ISPANAKLI GRATEN YAPILIŞI

Soğanı ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ezilmiş sarımsak ve salçayı ilave edin.

Doğranmış ıspanakları ekleyip soteleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek karıştırın.

Harcı fırın kabına yayın.

Beşamel sos için:

Tereyağını eritip unu kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpın.

Kıvam alınca tuz ve karabiber ekleyin.

Sosu ıspanaklı harcın üzerine dökün.

Kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!