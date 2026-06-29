Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi

Sebzeleri farklı şekillerde değerlendirmek isteyenler için yaratıcı tariflerin başında gelen kereviz köftesi, kerevizin kendine özgü aromasını nefis bir köfte dokusuyla bir araya getiriyor. Kereviz sevmeyenlerin bile keyifle tüketebileceği bu özel tarif; peynir, baharatlar ve galeta ununun uyumuyla ortaya yumuşak iç dokulu, dışı hafif kızarmış bir lezzet çıkarıyor. İşte doyurucu ve lezzetli kereviz köftesi tarifi...

KEREVİZ KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kereviz (haşlanmış ve püre haline getirilmiş)

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

3,5 yemek kaşığı galeta unu

1 tutam maydanoz

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

1 tutam karabiber

1 dilim keçi peyniri (isteğe göre Ezine veya farklı bir peynir kullanılabilir)

KEREVİZ KÖFTESİ YAPILIŞI

Öncelikle kerevizin kabuklarını soyun ve yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan kerevizi süzüp püre kıvamına getirin.

Geniş bir karıştırma kabına kereviz püresini alın.

Üzerine ince doğranmış soğanı, yumurtayı, galeta ununu, kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra peyniri ilave edin.

Tüm malzemeler birbirine karışana kadar yoğurun.

Karışım ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde küçük köfteler şeklinde şekillendirin.

Hazırladığınız kereviz köftelerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!