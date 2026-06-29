Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi

Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi

29.06.2026 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeğine pratik ve lezzetli alternatif: Kereviz köftesi tarifi

Klasik köfte tariflerine sağlıklı ve farklı bir alternatif arayanlar için kereviz köftesi, sebzenin hafif aromasını doyurucu bir lezzetle buluşturuyor. İşte doyurucu ve lezzetli kereviz köftesi tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sebzeleri farklı şekillerde değerlendirmek isteyenler için yaratıcı tariflerin başında gelen kereviz köftesi, kerevizin kendine özgü aromasını nefis bir köfte dokusuyla bir araya getiriyor. Kereviz sevmeyenlerin bile keyifle tüketebileceği bu özel tarif; peynir, baharatlar ve galeta ununun uyumuyla ortaya yumuşak iç dokulu, dışı hafif kızarmış bir lezzet çıkarıyor. İşte doyurucu ve lezzetli kereviz köftesi tarifi...

Image

KEREVİZ KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kereviz (haşlanmış ve püre haline getirilmiş)

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

3,5 yemek kaşığı galeta unu

1 tutam maydanoz

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

1 tutam karabiber

1 dilim keçi peyniri (isteğe göre Ezine veya farklı bir peynir kullanılabilir)

KEREVİZ KÖFTESİ YAPILIŞI

Öncelikle kerevizin kabuklarını soyun ve yumuşayana kadar haşlayın. 

Haşlanan kerevizi süzüp püre kıvamına getirin.

Geniş bir karıştırma kabına kereviz püresini alın. 

Üzerine ince doğranmış soğanı, yumurtayı, galeta ununu, kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra peyniri ilave edin. 

Tüm malzemeler birbirine karışana kadar yoğurun.

Karışım ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde küçük köfteler şeklinde şekillendirin.

Hazırladığınız kereviz köftelerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #akşam yemeği önerisi #sağlıklı tarifler #Kereviz köftesi tarifi

İlgili Haberler

Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi
Yaz aylarının hafif tatlısı: Meyveli magnolya tarifi Son yılların en sevilen sütlü tatlılarından magnolya, ipeksi muhallebisi, bisküvi katmanları ve taze meyveleriyle hem hafif hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü magnolya tarifi...
Klasik tarifleri unutturan lezzet: Sütlü çaylı kek tarifi
Klasik tarifleri unutturan lezzet: Sütlü çaylı kek tarifi Kek tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için sütlü çaylı kek, alışılmış lezzetlerin dışına çıkan enfes bir alternatiftir. İşte enfes aromasıyla sütlü çaylı kek tarifi...
5 dakikada hazır, kıvamı garanti: Evde vegan mayonez tarifi
5 dakikada hazır, kıvamı garanti: Evde vegan mayonez tarifi Yumurta kullanılmadan hazırlanan vegan mayonez, hem bitkisel beslenenler hem de daha hafif soslar tercih edenler için lezzetli bir alternatif sunuyor. Sadece birkaç dakikada hazırlanabilen bu tarif, salatalardan sandviçlere kadar birçok yemekte kullanılabiliyor.