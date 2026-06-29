Klasik tarifleri unutturan lezzet: Sütlü çaylı kek tarifi

Bazen en sevilen tarifler, mutfaktaki klasik malzemelerin farklı şekillerde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Sütlü çaylı kek de bunlardan biridir. Demli çayın hafif aromasıyla zenginleşen bu yumuşacık kek, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratır. İşte enfes aromasıyla sütlü çaylı kek tarifi...

SÜTLÜ ÇAYLI KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı demli ve soğumuş çay

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

Ceviz veya file badem (isteğe bağlı)

SÜTLÜ ÇAYLI KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Üzerine süt, sıvı yağ ve soğumuş demli çayı ekleyerek karıştırın.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir kek hamuru hazırlayın.

Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaptıktan sonra fırından çıkarın ve oda sıcaklığında dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!