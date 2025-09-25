Akşam yemeğine pratik ve lezzetli bir çözüm: Pizza casserole tarifi

Klasik pizzayı farklı bir formda denemek ister misiniz? Pizza casserole, pizza lezzetini kat kat fırın yemeği olarak sunan nefis bir alternatiftir. Özellikle kalabalık sofralarda, akşam yemeklerinde veya misafir davetlerinde pratikliğiyle öne çıkar. Peynirin, sosun ve malzemelerin muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu tarif, hem yetişkinlerin hem de çocukların çok seveceği bir yemek haline gelir. Siz de evinizde kolayca hazırlayarak, fırından çıkan dumanı üstünde pizza casserole ile sofranıza lezzet katabilirsiniz. Peki, akşam yemeğine pratik ve lezzetli bir çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz pizza casserole tarifi...

PİZZA CASSEROLE TARİFİ

Malzemeler

300 g kıyma

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış makarna (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı domates sosu

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

İsteğe bağlı:

Sucuk, salam, mantar, zeytin gibi pizza malzemeleri

PİZZA CASSEROLE YAPILIŞI

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Doğranmış biberleri ekleyin, birkaç dakika soteleyin.

Domates sosunu, baharatları ve tuzu ekleyerek 5 dakika pişirin.

Fırın kabını hafifçe yağlayın.

İsteğe bağlı olarak tabana haşlanmış makarna serpiştirin.

Üzerine kıymalı sosu dökün.

Üzerine dilimlenmiş sucuk, salam, mantar veya sevdiğiniz pizza malzemelerini ekleyin.

En üstüne bolca rendelenmiş kaşar veya mozzarella serpin.

Önceden 180°C’de ısıtılmış fırında 20-25 dakika, peynir eriyip üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Sıcak sıcak dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!