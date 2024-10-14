Akşam yemeklerinde kurtarıcı olmaya aday... 20 dakikada hazır olan mayasız pizza tarifi!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:53

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:53

Pizza yapmak için mayalanma süresini beklemeye vaktiniz yoksa, işte size mükemmel bir alternatif: mayasız pizza tarifi! Pizza lezzetinden ödün vermeden kolayca hazırlanan bu hamur, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenler ve spontane yemek planları için ideal. Hem incecik hem de çıtır çıtır bir pizza deneyimi için enfes bir tarif...

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 su bardağı yoğurt

1/4 su bardağı su (kıvamına göre az veya fazla ekleyebilirsiniz)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

2 yemek kaşığı domates püresi veya salçası

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Üst malzemeler:

100 gram rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Dilimlenmiş mantar, sucuk, zeytin, biber gibi dilediğiniz malzemeler

YAPILIŞI

Bir kapta un, tuz, ve kabartma tozunu karıştırın.

Yoğurt, su ve zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edin.

Hamuru streç filmle sararak 10 dakika dinlendirin.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, ezilmiş sarımsağı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

Ardından domates püresini ekleyin, tuz ve kekiği ilave edin. 2-3 dakika karıştırarak pişirin.

Hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane ile ince yuvarlak veya dikdörtgen şekilde açın.

Hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.

Hazırladığınız domates sosunu hamurun üzerine yayın.

Üzerine rendelenmiş peyniri serpin ve dilimlenmiş mantar, sucuk, biber gibi istediğiniz malzemeleri ekleyin.

Fırını 200°C'ye ısıtın.

Pizzayı önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar, kenarları altın rengi olana kadar pişirin.