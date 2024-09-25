Akşam yemeğine değişik lezzet arayanlara enfes lezzet: Kremalı limon soslu tavuk tarifi
Kremalı limon soslu tavuk, hem hafif hem de lezzetli bir yemek arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Yumuşacık tavuk göğüsleri, kremalı limon sosu ile birleştiğinde, damakta adeta bir lezzet şöleni yaratır. Bu kremalı limon soslu tavuk tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de damakta bıraktığı eşsiz tat ile sofralarınızın favorisi haline gelecek.
Bu tarif, hem özel akşam yemeklerinde misafirlerinizi etkileyebileceğiniz hem de günlük öğünlerde ailenize hazırlayabileceğiniz pratik bir seçenektir. Kremalı limon sosunun ferahlatıcı ve zengin tadı, tavukla mükemmel bir uyum sağlar ve doyurucu bir yemek sunar. Peki, akşam yemeğine değişik lezzet arayanların tercih edebileceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kremalı limon soslu tavuk tarifi...
KREMALI LİMON SOSLU TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
4 adet tavuk göğsü
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı krema (tercihen taze krema)
1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
1 yemek kaşığı un
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
1/2 demet ince kıyılmış taze maydanoz
KREMALI LİMON SOSLU TAVUK TARİFİ
Tavuk göğüslerini ince ve eşit kalınlıkta olacak şekilde dilimleyin.
Tavuk dilimlerini hafifçe tuzlayıp karabiberle tatlandırın.
Ardından tavuk dilimlerini unlayın; un, tavuğun dışının daha çıtır olmasına yardımcı olacaktır.
Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın.
Tereyağı tamamen eriyip köpürmeye başladığında tavuk dilimlerini tavaya yerleştirin.
Her iki tarafını da altın sarısı bir renk alana kadar, yaklaşık 4-5 dakika boyunca pişirin.
Pişen tavukları tavadan alın ve kenarda bekletin. Tavada kalan yağı kullanarak sosu hazırlamaya başlayın.
İnce doğranmış sarımsakları tavaya ekleyin ve hafifçe kavurun.
Sarımsakların rengi dönüp aromasını salmaya başladığında tavuk suyunu tavaya ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın.
Kaynayan tavuk suyuna kremayı yavaşça ekleyin ve karışımı sürekli karıştırarak homojen hale getirin.
Limon kabuğu rendesini ve limon suyunu da bu aşamada ekleyin.
Limonun ferahlatıcı tadı, kremanın yoğunluğunu dengeleyecektir.
Eğer acı bir dokunuş isterseniz kırmızı pul biberi de ekleyebilirsiniz.
Pişirdiğiniz tavuk dilimlerini tekrar tavaya alın ve sosla bütünleşmesi için yaklaşık 5-6 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.
Tavukları servis tabağına alın ve üzerine bolca sos gezdirin.
İnce kıyılmış taze maydanozla süsleyerek hem görsel açıdan hoş hem de ferah bir aroma katabilirsiniz.
Yanında pilav, makarna veya haşlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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