Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Mac and Cheese tarifi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 17:10

Güncelleme: 24.09.2024 - 17:10

Kolayca hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir yemek olan Mac and Cheese (Makarna ve Peynir), özellikle yoğun günlerde hızlı bir öğün tercih edenler için harika bir seçenek. Bu klasik Amerikan yemeği, birkaç temel malzeme ile kısa sürede yapılabilir ve hem çocuklar hem de yetişkinler için sevilen bir lezzettir. Peki, akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, tavada Mac and Cheese tarifi...

TAVADA MAC AND CHEESE TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

2 su bardağı su

1,5 su bardağı dirsek makarna

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı hardal

1 adet yumurta sarısı

2 avuç İzmir tulum peyniri

1 tutam karabiber

1 tutam maydanoz

TAVADA MAC AND CHEESE YAPILIŞI

Geniş bir tencere alın, içine tereyağını ekleyip eritin.

Ardından unu ekleyin ve unu kokusu çıkıp hafifçe renk alana kadar kavurun.

Kavrulmuş unun üzerine azar azar sütü ekleyerek sürekli karıştırın.

Karışım koyulaşmaya başladığında içine sıcak su ekleyerek kıvamını biraz açın.

Hazırladığınız karışıma makarnaları ekleyin.

Tuzu ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak makarnaları pişirin.

Karışım çok koyulaşırsa azar azar sıcak su ekleyerek istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.

Makarnalar piştiğinde ocağın altını kapatın ve tencereye hardal ile çırpılmış yumurtayı ekleyin.

Hızlıca karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Son olarak rendelenmiş peyniri ve karabiberi ilave edin.

Karışımı iyice harmanladıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!