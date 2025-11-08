Akşam yemeklerinin kurtarıcısı: Köri soslu tavuk tarifi...

Tam kıvamında, yumuşacık ve sosu bol köri soslu tavuk tarifi... Pratik, ekonomik ve hem pilav hem makarna ile efsane uyumlu!

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü (küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı rengi güzelleştirir)

1 su bardağı krema

(Krema yerine: 1 su bardağı süt + 1 tatlı kaşığı un da kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavada sıvı yağ ve tereyağını ısıtın.

Doğranmış tavukları ekleyin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsağı ekleyin:

Tavuk hafif renk alınca soğanı ekleyin.

Yumuşayınca sarımsağı da ilave edin.

Köri ve zerdeçalı ekleyip 1 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavurun.

Tuz ve karabiberi ekleyin.

Kremayı tavaya dökün ve karıştırın.

Kısık ateşte 5-7 dakika koyulaşana kadar pişirin.

Sos iyice otursun diye ocağı kapatıp 2-3 dakika dinlendirin.