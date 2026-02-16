Aksaray mutfağının gizli hazinesi: Şerbetli pide tarifi

Şerbetli pide, İç Anadolu’nun köklü mutfak kültürüne sahip şehirlerinden Aksaray’a özgü geleneksel bir lezzettir. İlk bakışta klasik peynirli pideyi andırsa da üzerine dökülen şerbet sayesinde tamamen farklı bir tat deneyimi sunar. İşte, tatlı ve tuzlunun efsane buluşması olan şerbetli pide tarifi...

ŞERBETLİ PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 paket yaş maya

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un

İçi için:

1 su bardağı tuzsuz lor

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı küflü peynir

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

ŞERBETLİ PİDE YAPILIŞI

Un, şeker ve suyu karıştırın.

Ardından tuzu ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar kontrollü şekilde un ilave ederek yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın.

Koyulaşmaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde bezeler alın.

Önce merdane ile oval şekilde açın, ardından iki karış uzunluğunda uzatın.

Lor, kaşar ve küflü peyniri karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirin ve kenarlarını peynir görünmeyecek şekilde kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak pidelerin üzerine tereyağı sürün.

4 parmak genişliğinde dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirin.

Afiyet olsun!